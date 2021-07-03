奇诺岗市
重新划定选区边界
公开听证会通告
特此通告，奇诺岗市（City of Chino Hills）市议会将于2021年7月13日晚上7时在市政厅市议会会议室就重新划定选举区边界事宜举行公开听证会，地址是 14000 City Center Drive。
会议旨在寻求更多的公众意见，并就起草选区地图时要考虑的标准提供指导，其中包括确定“利益共同社区”。“利益共同社区”是指拥有共同社会和经济利益的相邻人口，为了有效和公平的代表，应将其纳入一个选区。各利益共同社区不应包括与政党、现任官员或政治候选人的关系。
特此进一步通告，如果您在法庭上对上述行动提出质疑，则您可能仅限于提出您或其他人在本通告中所述的公开听证会上提出的问题，或在公开听证会之前或之时提交给市议会的书面信函中提出的问题。
诚邀所有感兴趣的人出席公开听证会。所有人都可以在上述时间和地点作证。如果在听证会的至少72 小时之前提出要求，将提供西班牙语和中文的公开听证会现场翻译。如需现场口译服务，请与市书记官办公室联系，电话：909-364-2620，电子邮箱：redistricting@chinohills.org。
根据《美国残疾人法案》，如果您需要特殊帮助才能参与，请与市书记官办公室联系，电话：909-364-2620，电子邮箱：cityclerk@chinohills.org。
可以于星期一至星期四早上7时30分至下午5时30分以及星期五早上7时30分至下午4时30分
奇诺岗市 重新划定选区边界
公开听证会通告
特此通告，奇诺岗市（City of Chino Hills）市议会将于2021年7月13日晚上7时在市政厅市议会会议室就重新划定选举区边界事宜举行公开听证会，地址是 14000 City Center Drive。
会议旨在寻求更多的公众意见，并就起草选区地图时要考虑的标准提供指导，其中包括确定“利益共同社区”。“利益共同社区”是指拥有共同社会和经济利益的相邻人口，为了有效和公平的代表，应将其纳入一个选区。各利益共同社区不应包括与政党、现任官员或政治候选人的关系。
特此进一步通告，如果您在法庭上对上述行动提出质疑，则您可能仅限于提出您或其他人在本通告中所述的公开听证会上提出的问题，或在公开听证会之前或之时提交给市议会的书面信函中提出的问题。
诚邀所有感兴趣的人出席公开听证会。所有人都可以在上述时间和地点作证。如果在听证会的至少72 小时之前提出要求，将提供西班牙语和中文的公开听证会现场翻译。如需现场口译服务，请与市书记官办公室联系，电话：909-364-2620，电子邮箱：redistricting@chinohills.org。
根据《美国残疾人法案》，如果您需要特殊帮助才能参与，请与市书记官办公室联系，电话：909-364-2620，电子邮箱：cityclerk@chinohills.org。
可以于星期一至星期四早上7时30分至下午5时30分以及星期五早上7时30分至下午4时30分致电 (909) 364-2620 与市书记官办公室联系，获取更多信息。
日期： 2021年6月30日
签字/ Cheryl Balz，市书记官
发布： 《奇诺岗冠军》期刊
2021 年 7月3日，周六
致电 (909) 364-2620 与市书记官办公室联系，获取更多信息。
日期： 2021年6月30日
签字/ Cheryl Balz，市书记官
发布： 《奇诺岗冠军》期刊
2021 年 7月3日，周六
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