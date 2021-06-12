Don Lugo High had 382 graduates this year. The Class of 2021 includes:
A—E
Matthew Abella, Sydney Marie Acosta, Charles Evanson Acuna, Yasmin Aguilar, Haylie Aguinaga, Nathaniel Aguirre, Lhency Denisse Aguirre Gomez, Rebekah-Marie Suarez Aguro, Asif Akram, John David Alarcon, Alma Lucia Alejo, Andrea Alvarez, Abigail Lauren Alvo, Jade Rose Anastasi, Kailyn Anaya, Brittney Marlene Anderson, Mariana Verenice Andrade, Jaylene Angulo, Serena Natalia Arechiga, Giselle Arellano, Esmeralda Arevalo Alvarez,
Maria Guadalupe Arjona, Lily Renae Arnold, Victoria Arreola, Nayeli Arriola, Raquel Arroyo, Rosa Ivonne Arroyo-Gomez, Mikayla Nicole Ayala, Dallas Forrest Babcock, Saslaya Denise Baca, Alicia Noemi Badios, Mayson Wade Baez, Holly Drew Bailey, Lucas Ballard, Rene Banda, Camila Bandini, Sean Jacob Banks, Fiona Stephanie Lustado Baracael, Princesa Samantha Barajas, Gregory Wayne Barber,
Michelle Chen Barbour, Andres Barragan, Mario Antonio Barragan, Naidelin Yisel Barrita, David Barrita-Lopez, David Benitez, Shayla Renee Bermudez, Thelmy Anayely Bernal, Fabio Rodrigo Bernardino, Joshua Angel Bonilla, Caitlyn Adrianna Boyer, Ryan Angel Bravo, Kyle Michael Breaux, Nicole Briggs, Sean Brooks, Sarah Michelle Burgos, Stephen Michael Cabrera, Joseph Xavier Caldera, Nikolas Calderon, Francisco Camacho,
Andy Cao, Melia Capoccia, Sabrina Carbajal, Alina Carcido, Emmanuel Cardenas, Gabriel Cardenas, Andrew James Cardiel, Carlos Ivan Castaneda, Denise Castaneda, Emmanuel Castillo Robles, Yesenia Cazares, Yavin Cebreros, Jacqueline Victoria Centeno, Jayden Christen Cervantes, Alicia Antonia Chacon, Isabella Emilianna Chaffino, Samantha Celeste Chaires, Richelle Ivonne Chaves, Anais Belen Chavez, Benjamin Alberto Chavez, Ivan Chavez, Jeanette Alexia Chavez,
Douglas Chisolm-Garcia, Damian Anthony Chou, Neha Choudry, Adilene Cisneros Lopez, Elizabeth Vinez Contreras, Jazlyn Ariana Contreras, Enrique Contreras, Kiana Rose Cook, Christia Marie Corel, Nicolas Ivan Corona, Joshua Troy Cortinas, Cheyenne Kayla Crespo, Jason Maury Cruz, Victor Cruz-Lopez, Tyler Damario Darrett, Aidan Paul De Anda, Nuria Esmeralda De Leon Juarez, Angelina Marie DeHaro, Kamren Marie Delgado, Lailah Katherine Dew,
Anthony Everardo Diaz, Samantha Dominguez, Fatima Janelle Dorado, Lauren Brynn Duarte, Jared Thomas Duffy, Elijah Joshua Duran, Olivia Aizaia Ellis, Olivia Nicole Emerson, Marissa Nicole Enciso, Tyler Elijah Ermer, Jason Escalera, Jacob Albert Escarsega, Arly Montserrat Esquivel, Arly Montserrat Esquivel, Elijah Michael Estrada, Rodolfo Estrada, Julia Esther Farias, Evelyn Fernandez Rodriguez,
F—M
Brayden Ryan Ferreira, Jason Lee Fierro, Rebecca Figueroa, Matthew Damon Fleischer, Daniel Isaiah Flores, Jasmin Yvette Flores, Mariah Amanda Flores, Miguel Angel Flores, Steven Joseph Fonseca, Brooklyn Paige Franco, David Franco, Valerie Franco, Marco Antonio Fuentes, Joseph Albert Galindo, Alyssa Nicole Garcia, Ellie Marie Garcia, Erica Victoria Garcia, Gary Allen Garcia, Hailey Arianna Garcia, Joseph Adrian Garcia, Miguel Garcia, Roman Joe Garcia, Vivianna Garcia,
Abby Carmen Garcia, Uriel Garcia, Rodrigo Garcia Alvarez, Caden Christopher Garske, Gian Marco Gil Navas, Angelina Gluck De La Cruz, Natalie Aileen Gomez, Cristian Gomez Alonso, Connor Gerald Willis Gonzales, Nathaniel Larry Gonzales, Dalessandro Gonzalez, Maria Guadalupe Gonzalez, Matthew Gonzalez, Oscar Noe Gonzalez, Valentina Gonzalez, Xitllali Gabriela Gonzalez, Ronnie Gonzalez, Zoe Gonzalez, David Gonzalez Gonzalez, Katrina Rose Govea, Anadelia Gracian, Jonathan Guerrero, Adrian Juanito Gutierrez, Angela Gutierrez, Anthony Gutierrez, Celeste Gutierrez, Nancy Gutierrez-Juarez, Angela Paola Guzman,
Jessica Guzman, Mark Dwayne Hamilton, Samantha Grace Hamilton, Jeremiah Malachi Hartley, Anthony David Hartson, Jamie Marie Heft, Lauren Michele Hernandez, Melissa Hernandez, Silvia Jazmin Hernandez, Gabriela M Hernandez Bata, Jailie Hernandez Ulloa, Elijah Gabriel Hicks, Madison Josett Hill, Charles Jeremiah Hooper, Alexis Huerta, Samantha Ibarra, Bridgette Islas, Arely Jaime Lara, Alejandro Jimenez, Paul Allen Johnson, Erynne Abigail Jones, Holly Ann Jones, Victoria Michelle Kasner, Ashleen Kaur, Robert Phillip Kelly,
Abraham Isaiah Khabbaz, Anthony Stevan King, Tosh Kuhn, Kristina Lambert, Yasmine Sophia Lara, Ryan Anthony Layaye, Miguel Lechuga, Karra Chanel Leeger-Capraro, Christopher Eduardo Lerma, Alina Monique Lezama, Christian Cipriano Limon, Javier Limon Cazares, Pete Ted Lobretto, Angel Fernando Lopez, David Dexter Lopez, Santino Miguel Lopez, Tanya Lizbeth Lovatos, Homero Jesus Luna, Pedro Manuel Luna, Briana Nicole Lupercio, Luke Aaron Lynch,
Noah Patrick Mack, Jesus Ignacio Madrigal Gomez, Savannah Magadan, Darius Michael Magee, Jeffery Daniel Makarounas, Luna Aurora Manriquez-Moran, Vincent Reid Marasco, Jonathan Christopher Marquez, Raymond Anthonee Marquez, Manuel Joel Marrufo, Connor Lee Martin, Angel Martinez, Brandon Abel Martinez, Daniel Miguel Martinez, Justeen Eileen Martinez, Marissa Marie Martinez, Megan Ann Martinez, Savannah Christine Martinez, Andres Martinez,
Jessica Mia Martinez, Alejandra Leticia Martinez Gonzalez, Nathalie Martinez-Escajeda, Samuel Oliver McMullin, Bodie Henry Medina, Sebastian Medina, Alonso Medina, Michael Mejia, Ivana A Meza, Gerardo De Jesus Meza Aguirre, Paola Miramontes, Ashanti Marie Montalvo, Josue Alexander Montes, Aileen Mora, Delila Cecilia Moreno, Jose Jr Moreno, Edgar Mosqueda, Cesar Muniz, Javier Timothy Muniz, Caleb Anthony Muro, Andrew John Lee Myers,
N—S
Matthew Neighbors, Gemma Neri, Noah Douglas Newby, Ana Karen Nieves Crisostomo, Daniela Ninette Nieves Lopez, Abigail Eloise Olague, Nelson Raul Oliveros-Valiente, Blake Julian Ortega, Karly Christine Ortiz, Martha Victoria Ortiz, Jacob Matthew Pacheco, Angel Padilla, Andrew Isaiah Paez, Marleny Alyna Palencia Miranda, Marleny Alyna Palencia Miranda, Karen Palomo, Esteban Pantle, Melissa Paredes, Iranie Ruby Partida, Kevin Ricardo Paz, Franklin Rodger Peck, Alexis Pedregon, Joshua
Julian West Perez, Leslie A Perez, Sarah Elizabeth Peto, Alyssa Jane Pflugrath, Collin James Phillips, Henry J Pineda, Jennifer Lizbeth Pineda, Dalila Marie Polanco, Travis Alan Potter, Cristopher Royal Ramirez, Johnathan Paul Ramirez, Ozzie Ramirez, Justin Robert Ramirez, Giselle Alejandra Ramos, Lluvia Dulce Ramos-Gomez, Gloria Alejandra Real, Justin Nicholas Rendon, Reanne Nicole Reola, Aliyah Delilah Reyes, Cathryn Aileen Reyes, Isaac Nicholas Reyes, Mia Rose Reynoso, Jamie Amanda Rivas,
Celeste Veronica Rivera, Isaiah Matthew Rocha, Emely Rodriguez, James Adrian Rodriguez, Patrick Scott Rodriguez, Stephanie Maree Rodriguez, Benjamin David Rogers, Elizabeth Rose Romero, Trevor Kyle Rouse, Jacob Nicholas Rubalcaba, Jennifer Rubio, Vincent Joseph Ruiz, Leslie Noemi Ruiz, Carlos Eduardo Ruiz Ibanez, Justin Albert Rulison, Terence Jacob Sadler, Aleksa Amaia Salas, Eduardo Salas, Bernardo Saldivar, Bruin Kirk Salmon,
Alexia Elizabeth Monreal Sanchez, Christopher Sanchez, Nevaeh Victoria Sanchez, Jonathan Ivan Sanchez, Perla Belmaris Sanchez, Alonso Jesus Sandoval, Itzhak Nephi Santos, Karsyn Taylor Schennum, Katherine Scherling, Samantha Segura, Brooke Marie Selvidge, Andrea Renae Serrato, Erik Jesus Silva, Anthonie Ricardo Silvas, Jacob Roy Smith, Noel Anastacia Solorio, Christopher Octavio Soto, Katelynn Michelle Sparks, Dominic Kyle Suber,
T—Z
Marius Jarel Taddwilliams, Bryan Tang, Brandon Tejeda Herrera, Samantha Rae Thomas, Brianna Guadalupe Torres, Estefania Torres, Estefania Torres, Jacob Anthony Torres, Veronica Tovar, Allyn Trujillo, Bailie Kristine Tucker, Josiah Jason Tucker, Titus Tumbos, Maria Fernanda Uribe, Eric Anthony Valdez, Jared Valdez, Carlos Valladolid, Ethan Thomas Valle, Tyler Alan Valore, Reymond VanSimaeys,
Itzel Vargas, Matthew Vargas, Divanni Raul Velazquez, Edgar Velazquez, Priscilla Villanueva, Logan James Wightman, Evan Williams, Jenna Nicole Wilson, Noel Yvonne-Frances Wilson, Evan Ray Wood, Brandon A Yanez, Brian Christopher Ybarra, Aileen Younan, Lydia Zamora, Kevin Eduardo Zamudio, Alondra Zendejas, Armando Zendejas, Jingran Zhang, Thomas Alan Zone, Jayden Michael Zuniga, and Kendra Dayana Zuniga.
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