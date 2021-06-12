Ayala High in Chino Hills graduated 656 seniors. The class of 2021 includes:
A—E
Alexis Nicole Pang Abadilla, Yamrot Berhane Abdulkadir, Sidney Elise Ackerman, Adeolu Daniel Adebiyi, Allison Jo Adrid, Andrew Jacob Aguilar, Mathias Eleazar Aguilar, Daniel Orlando Aguilar, Luisa Andrea Consuelo Aguilar, Armando Aguirre, Clarissa Julianne Aguirre, Mary Angel Zulueta Ainza, Ryan Alamin, Allyssa Jade Alano, Ethan Anthony Alcaide, Ella Rose Alcantara, Nathan Andrew Aldaz, Kristen Kimberly Alecxih, Baker Taher Alkhatatneh, Omar Taher Alkhatatneh, Kyra Allen, Makenzie Sky Allen, Jacklyn Anne Almeida, Roberto Almodovar-Melendez, Aysha Alsaffarini, Jonathan Michael Alvarez, Angelina Alyssa Alvarran, Rex Alexander Amador, Nicholas Jacob Amancio, Zaina Hawwa Amin,
Riley Thomas Anderson, Khaya Faith Andrade, Breanna Regyne Andres, Derek Ponce Ann, Sanah Maryam Arain, Jade Alexis Arana, Scarlette Johanna Araujo, Kyle B Arceo, Andrew Samuel Arias, Erik Isaiah Arraraz, Francine Arredondo, Vincent Arreguin, Aqsa Malik Asif, Jake Devon Atilano, Isabella Daisy Avalos, Raymond Ryan Avalos, Raul Gabriel Avila, Molly Savannah Ayala, Ryan Nathaniel Babiera, Geneva Baca, Jacob Michael Badawi, Akaash Kumar Bahl, Aaron Minho Baik, Aydan Sebastian Baik, Emily Haesun Baik, Aidan Jackson Bains, Caleb Eric Barba, Joseph Nasry Barhouma, Aidan Vincent Barnett, Ethan Richard Barnett, Angela Denisse Allida Barrientos, Gabriel Bartolotto, Matthew Ryan Batistic, Adam James Baty, Daniel John Bergquist, Shaina Roberta Berk, Emma AveryShao Bialy, Jadon Christopher Bill, Peter William Boseman,
David Michael Boyaner, Scott Everett Brookshear, Felix Michael Brown, William Reed Brown, Beau Edward Bryant, Giselle Fraulein Budiman, Ivonne Buenabad, Kaylin Phuong Bui, Angel Rommel Burgos Tostado, Nathaniel Paul Butler, Sophia Byers, Hayden Alexander Caceres, Elijah Jacob Moreno Cadiente, Christopher Touzet Calderon, Andrea Caliz, Nicholas Michael Callen, Jacob Alexander Calzada-Figueroa, Kayla Ashlee Campbell, Lauren Nicole Campos, Esteban Antonio Cantabrana, Gabriel Yue Cao, Dallas Skye Cargile, Lorelai Mackenzie Joy Carney, Maxwell Brian Caron, Isaac F Carranza, Anthony Tyler Castaneda, Katelynn Castaneda, Priscilla Sarah Castro, Matthew James Cazessus,
Adrien Ceballos, Sasha Marie Cerasuolo, Thomas Joseph Cerecedes, Carly Chan, Stanley Chan, Sheryl Le-Roe Chang, Cadence Chang, Hui Chang, Jayden K Chang, Kylie Catherine Chang, Ryan Chang, Andrea Isabella Chavez, Christina Chavez, Matthew Chea, Benjamin Chen, Irene Shina Chen, Tzu Hung Chen, Xinyang Chen, Yimeng Chen, Jonathan Y Cho,
Luke H Choe, Daniel SeungJun Choi, Samuel SeokJune Choi, Jacob Kyle Chong, Steven Michael Chong, Sabrina Corynn Christy, Jacqueline Nicole Cogua, Abigail Elizabeth Ramirez Cole, Ruben Anthony Colon, Danielle Teresa Contreras, Anthony Connor Contreras, Cristian Ruben Contreras, Ashley Grace Cooksey, Vanessa Cordero, Aliza Corona, Isabela Marie Ruiz Coronel, Andrew Joshua Correa, Adriana Renee Cota, Julia Sarah Cox, Kara Renee Crivelli, Elijah Xavier Crockett, Abigail Quinn Cruz, Gerard Aingello Malabug Cruz, Jaden Julianna Cruz, Victoria Alexandra Darcourt, Emily Kaye Darrington, Cristian Jose De Leon, Adnaan Rehan Deejay, Erin Paige DeGuzman, Hunter Del Rosario,
Elizabeth Rose Delano, Elena Paulina Deleon, Joshua DeLeon, Damien Delgadillo, Nathan Saul Delgado, Aleena Rene DelosRios, Matthew Min Joon Deus, Gina Grace DiJulio, William Liwag Dilig, Joshua Trang Dinh, Madelyn Nicole Dizon, Amira Jasmine Bautista Doromal, Lisset Huerta Duarte, David Matthew Dunn, Melody Duong, Cameron Duron, Zoe Mae Ednilao, Victoria Leigh Edwards, Erik Scott Eichenberger, Kareem Hesham Elmekkawy, Katrina Emanuele, Sean Encarnado, Zoeann Grace Encinares, Xavier Antonio English, Khaylee Ennabi, Melanie Erazo, Mikaella Gabrielle Canlas Espinosa, Noah Alan Espinosa DeLosMonteros, Isiah Jeytan Espiritu, Seth Jacob Eusebio, Aiden Conner Palafox Eustaquio, Hailey Evans, Margot Lane Elizabeth Evans,
F—M
Jacob Matthew Failing, Mia Arianne Fajardo, Daelen James Fajardo, Andres Armando Figueredo, Sarah Alyssa Flores, Kayley LinLin Fong, Brenna Paige Forys, Leila Christine Franklin, Karyssa Kay Frye, Bryan George Fuentes, Jared Alan Furlong, Luke Roman Galang, Raymond Gavin Galarze, Hayley Morgan Gamboa, Shang Gao, Alex Christian Garcia, Anne Baltazar Garcia, Christopher Daniel Garcia, Diana Garibay, Karina Nicole Gironas, Sebastian Gomez, Lily Marie Gomez, Natalie Serena Gomez, Olivia Michelle Gomez, Vince Daniel Gomez, Michael Tyler Gonzales, Matthew Gonzales, Ariana Daniele Gonzalez, Elysa Alexandra Gonzalez, Sean Ryan Goossens, Rylan Michael Goshi, Niah Sierra Greene, Ethan James Griffin, Yael Shai Grimaldi, Xinni Gu, Sammy Giovanny Guadarrama,
Johnathan Guerrero, Brandon Robert Gutierrez, Justin Angel Gutierrez, Romeo Rick Gutierrez, Madeleine Elizabeth Gutmann, Riley Peyton Guy, Seungri Ha, Sophia D Ha, Amer Ayman Halloush, Louisa Zefania Handojo, Jacob Matthew Haro, Sydney Lauren Harris, Marissa Christina Hassis, Daniel Jonathan Hawthorne, Matthew Steven Araneta Hegle, Gavin Marcus Heisser, Enrique Miel Hernandez, Kristen Ashley Hicks, Courtney Noel Hino, Kristin Renee Hirsch, Jamie Ann Holguin, Paige Holzer, Jeff Li Houng, Kennedy Marisa Howze, Tyler Hsieh, Lucy Chia-Jen Hsu, Young Zellweger Hsu, Ashley Ayewon Huh, Noah Joon Huh, Gavin Jack Ocampo Hui, William Andrew Hurtado, Cassandra Nicole Dela Cruz Jamena, Justin Aniebiet Ibanga James,
Dahee Jang, Mihini Kavinya Jayasinghe, Alex Jen, Iris G Jenkins, Steven Jihoon Jeon, Olivia Emily Jesolva, Kassandra Nicole Jimenez, Nicholas Alexander Jimenez, Carys Rene John, Haley Nicole Johnson, Thea Marie Johnson, Kaylee Ann Johnston, Aaron Joseph Juarez, Brandon Terence Jung, Rebekah Inhye Jung, Erica Maikel Jwijat, Timothy Sungmin Kam, Alyson Noelle Kao, Natalie HoYing Keung, Fareedullah Hamza Khan, David Hany Khella, Irene Hayong Kim, Jeffery Kim, Kyle Kim, William Kim, Brandon Boumsoo Kim, Kaitlyn Eun Kim, Jordan King, Noah Andrew Kinnick, Ryder James Kirkpatrick, Jacob Joseph Klemencic, Grant Thomas Knuppenburg, Sean Kana Komura, Ryan Kong, Nicholas Justin Kongmani,
Cole Jake Koniarsky, Angela Michel Korste, Deniz Koseoglu, Ava Reese Kugelman, Mrunal Milind Kulkarni, Rishika Kumar, Olivia Maye Laddaga, Nicholas Christian Lagunas, Kaitlyn Nicole Lam, Tiffany Lam, Luke Lammers, Dominic Christian Lanathoua, Jason Justin Landeros, Emmeline Linnea-May Larsson, Joshua Dominic Lasmarias,
Emma Marie Lazaro, Alexis Lazo, Joseph John Lazo, Jiselle Uyen Le, Nicholas Huy Le, Emily Rose Leavitt, Angel Lee, Joseph Yeon Lee, JungMin Lee, Yejin Lee, Sungha Lee, Lauryn Sofia LeMaster, Austin Daniel Lemus, Kristen Juliet Lemus, Billy TakChung Leong, Lindsay Noelle Lewis, Hailey Ann Leyn, Alice He Li, Jiahao Liao, Alexis Sara Lim,
Jeeoh Lim, Kurt Nherie Lim, Phoebe Ting Yu Lin, Zachary Han -Yu Lin, Yung-Jung Lin, Logan James Linton, Rae Sunny Liu, Matthew Neo Abrenio Liwanag, Kaila Sereya Long, Emma Maryann Longenderfer, Joshua Mathew Lopez, Ariana Maria Lopez, Jacob Noel Lopez, Matthew Mark Lopez, Sheyla Ariana Lopez, Nicole Marianni Lopez, Gregorio Lopez-Plazola, Conor Sao Lu, Melanie Zoe Ly, Victoria Lin Ly, Edmund Ma, Kevin Bryan Ma,
Mary Ann Ramos Macasieb, Rayleen Melissa Macias, Jacob Isaiah Mancia, Anais Marin, Chase Alexander Mars, Andrea Lorena Martin, Rylie Kendalyn Martin, Anais Alexis Martin Harris, Emma Gracielia Martinez, Jacob Dante Martinez, Bianca Isabella Martinez, Isiah Ralis Martinez, Natalie Nicole Martinez, Samantha Caitlyn Martinez, Samantha Danielle Martinez, Stephanie Martinez, Camryn Rose Master, Nicolas Masucci, Luke Thomas Matlock, Mateo Dominic Matthews, Bridgette Starr Mayse, Koen Robert McCarthy, Jordan McClure, Alana Skye McConnell, Liberty M McCoy, Kamryn Lyn McCrury, Kyle McIntyre, Summer Joy Hennieh McNeal, Savannah Paulina Medrano, Chaz Mehaffie, Dominic Mejia, Nicholas Andreas Mena, Stephen Robert Meredith,
Trent Donovan Merrill, Divine Faith Milam, Jada Nicole Mills, Noah Christopher Milton, Jacqueline Minogue, Rohan Dilan Mistry, Alyssa Reilani Miyasato, Samantha Isabel Modesto, Karyme Yazmin Mokdad, Marcus Jordan Monroe, Matthew Robert Montero Hernandez, Anthony Mendez Mooney, Aramis Mora, Joshua Mora, Sarah Isabella Mora Carrero, Ryan Dean Moreno, Catherine Camille-Lucero Moreno, Alexander Christopher Moreno Crestejo, Dylan Toshihiro Morino, Gregory Arthur Mota, Kayley Catherine Mullins, Aidan Timothy Mulqueen, Jacob Alexander Munoz, Marissa Rebecca Munoz, Marlee Faith Munoz, Samuel Eugene Murray,
N—S
Brandon Wayne Nakamura, Heeseung Nam, Ninel Esther Naranjo, Salene Rose Nava, Grace Anne Navarro, Xavier Navarro, Jaime Jesus Navarro-Esparza, Gregory Gabriel Navas, Nathanial Clark Newkirk, Thi Quynh Giao Ngo, Andrew Dinh Nguyen, Annika Ai Nguyen, Anthony Nguyen, Kenneth Dang Nguyen, Lynnette Kim Nguyen, Nathan Alexander Nguyen, Christina Kim Nguyen, Hailey Reed Nowland, Alexis Chiebuka Nwadike, Paolina Lizbet Ochoa, Dylan Bryan Ojeda, Chizaram Chimdimma Okeiyi, Nlechi Mary Joe Okorie,
Katelyn Taylor Olden, Hannah Kayle Oliva, Nicolas Frederic Ramos Orendain, Jacob Nicolas Ortega, Nicolas Henry Ortiz, Mariel Beatrice Borlongan Palacios, Angelina Jolie Palacios, Varyssa Borta Pangelinan, Somi Park, Ryan Josiah Park, Edward Junseo Park, Rylie Rae Parker, William Patrick Parker, Ethan Aaron Parra, Alexa Marie Partida, Akshar Patel, Disha Maulik Patel, Nehal Patel, Satya Jayant Patel, Krisha Sanjay Patel, Ria Krupa Patel, Sofia Isabella Perez, Joanna Perez, Olivia Mia Perez, Cali C Phan, Alexis Nhu Linh Phung, Lanze Pi, Colin Matthew Pinedo, Naomi Ophelia Pipo,
Lauren Michelle Pluma, Evan Pomephimkham, Kaylah Lynda Porraz, David Zachary Praniuk, Akashnarendran Premkumar, Evan Donovan Prescott, Jacob Tyler Prigge, Abhiram Pulicherla, Jeanne Hannah Pummarachai, Radhika Sanam Puri, Jiayi Qian, Zachary Steven Quezada, Alyssa Miranda Quinones, John Nicolas Ambrosio Quitevis, Shwetha Raman, Ahuiyadulce Ramirez, Daniel Noel Ramirez, Danna Marcie Ramirez, Shania Ramon, Julian Jose Cervantes Ramos, Janell Aliyah Raneses, Cameron Kenneth Rasmussen, Diane May Ratio, Shruthi Ravichandran, Maya Duyan Reyes, Pavel Reyes-Platero, Ethan Hugo Reynaga, Anthony Ryan Reynoso, Ye Ji Rhyu, Makayla Dianne Richardson, Derek James Ricketson, Gabrielle Rose Riggin, Nathan Michael Rios, Isabelle Rivera, Luke Ryan Robbins, Julian Anthony Rocha, Carla Christina Rodriguez, Connie Alexia Rodriguez, Anthony Rodriguez, Christopher Todd Rogers, Xavier Alonzo Rojas, Casey Andrew Rollman,
Sydney Annabell Roman, Alejandro Enrique Romero, Ryan Romo, Jonathan Nickolas Roumbos, Anabella Juliet Ruiz, Jason Ramsey Ruiz, Mackenzie L Rumpel, Jaden Sailor, Nevaeh Olivia Salcido, Isabell Salgado, Emily Bridgette Salgado Hinojosa, Emiliano Sanchez, Ignacio Tlaloc Sanchez, Rhianna Nicole Sandoval, Cameryn Grace Sandvik, Nathaniel Izaiah Santana, Izabella Santana, Matthew Walter Santana, Luis Victor Soller Saupan, Kevin William Schlieder, Brian Seo, Ethan Tanq Serafica, Joshua Daniel Seri, Leah Serrano, Krish Sandip Shah, Shivam Virendra Shah, Shubham Virendra Shah, Sydney Joy Shelby, Adam Koji Shepherd, Riley Renee Shuler, Geoffrey Andrew Siacunco, Sydney Marie Sibbrel, Jessica Ashley Siguenza,
Gurjot Singh, Yash Raj Singhal, Imani Makaiya Smiley, Samyra Hope Smith, Isabella Lindsey Soewito, Mahogani Saraii Sogules, Lucas Kenneth Solis, Jakob Antonio Solorio, Lauren Yuna Song, Austin Soria, Princess Joeijoy Orozco Soriano, Zachary Luke Sosa, Brandon Soto, Jordan Raelene Soto, Anusha Srivastava, Owen Srun, Connor Stansfield, Brooklyn Paige Sullivan, Brooke Ann Summerford, William Sebastian Surjadi,
T—Z
Anthony Talamantes, Krystal Talamantes, Matthew Jun Ho TAM, Jacob Ryan Tan, Jun Tan, Dominic Jessie Tan, Jingyi Tang, Clara Hiu Tung Tang, Chau Lin Elise Tat, Loren Lasam Tayag, Ideen Tayebi, Maya Anne Terry, Caitlin Brianne Tickenoff, Isaiah Lymondre Tillis, Rosaura Tiznado, Mya Grace Todd, Angelina Renae Toledo, Matthew Dylan Torres, Nevaeh Serena Torres, Carlo Misael Torres, Seth Isaac Torres, Carlos Torres, Taya Marie Townsell, Jacob Vitaly Trader, Aiden-Han Dinh Tran, Matthew Quoc Tran, Nathan Ryan Tran, Noah Tan Quoc Tran, Karina Brianna Trinh, Priscilla Velia Tristan, Jovana Cecelia Trujillo, Peter Truong, Ethan Sky Tse, Jason James Tung, Kadyn Ann Turner, Joshua David Uribe,
Brooklynn Jewel Valdez, Hailey Elizabeth Valdez, Mia Elisa Valenzuela, Dung Chi Van, Elisa Lamastra Varela, Randy Vargas, Audrey Kay Vargas, Cesar Vargas, Ryan Andrew Varney, Angelina Marie Vasquez, Jaden Lynn Vasquez Smith, Alyssa Sunshine Vazquez, Andrew James Vela, Madeline V Verdugo, Samantha Diane Verdugo, Daniela Verduzco, Pranav Vijjapu, Matthew Jacob Villavicencio, Adrienne Christine Villegas, Alicia Joy Volinski, Jace Isaac Volkov, Katelyn Minhthi Vu, Jeet Vyas,
Mia Faith Walsh, Linda Ann Walters, Xin Rui Wang, Amber Wang, Junyang Wang, Melissa Wang, Haotian Wang, Nicollette Marie Wargo, Maya Pualani Webb, Jana Lynn Weed, Leander Michael Wei, Vivian Wei, Brooke Tyler Wesseling, Jake Dalton Williams, Hailey Willocks, Griffin James Winans, Kristy Megan Witt, Allison Rose Wong, Vincent Adrien Wood, Theodore Woodbury, Kevin Wu, Angela Wu, Jingyao Wu, Justin B Wu, Richard XY Xiao, RuiXiang Yan, Sharleen Yang,
MingMing Yang, Zi Yang, Zhao Yi Ye, Jonathan Ryan Yee, Rachel Clara Yoon, Brooke Alexis Young, Daniel Alan Young, Leo Hsinwei Yu, Terry Hsinchih Yu, Valerie E Yueh, Jesse James Zambrano, Marian Zarinana, Isabelle Noemi Zazueta, Ivan Saliba Zelfo, Zachary Zane Zertuche, Chailyn Zhang, Daniel Sitao Zhang, Chun Ning Zhang, Shelly Siqi Zhang, Haoting Zheng, and Dora Kay Zhu.
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